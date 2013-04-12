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Zerre
0 kişi izlemiş. | 13 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :12 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Küçük kızı ve annesi ile hayata tutunan Zeynep, bu büyük Evren’de ne kadar yer kaplar? İşsizlikle dolu bir şehirdeki insanlar, yaşadıkları sorunlar ve hayatları, uçuşan sayısız parçacıklar gibi küçücük müdür?
Galeri
Yorumlar
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vizyona girmesi çok geç oldu ama en azından tek salona hapsolmadı. bu bile sevindirici
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jale arıkan daha önce bi dizide oynamamışmıydı?
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işte beklediğim film. kesinlikle izlenmesi gerekir. arkadaşlar bu film bu sene birçok ödül aldı. başrol oyuncusuna da dikkat. çok yetenekli bir oyuncu. sırf onun performası için bile izlerim
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belli bi kesime hitap eden bi film. şansına vizyonda bayağ iyi filmde var. o yüzden pek şansının olucağı sanmıyorum ne yazikki
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