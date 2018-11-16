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Zheng hun qi shi
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Yao Tzu Wong , Shiow Ling Lin , Wu Bai , Doze Niu , Rene Liu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
- Dağıtıcı :Central Motion Pictures Corporation, Zoom Hunt Int
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