Sinema>Film Arşiv > Zhua zhuang ding
Zhua zhuang ding
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Çin
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Jin Tao , Yisheng Zhang , Wenyuan Yin , Ping Lei , Ge Chen , Xue Wu , Zhigang Wang , Hua Shao
- Dağıtıcı :August 1st Film Studio
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.