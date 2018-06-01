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Zi mei qing chou
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Lan Wen , Grace Ting Ning , Margaret Tu Chuan , Lan Wang , Feng Erh , Patricia Lam Fung , Shan Kwan , Ho Yam , Sha Wu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Shaw Brothers
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