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Ziddi
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Müzikal
- Yapım Yılı :1964
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Joy Mukherjee , Nazima , Dhumal , Sulochana Latkar , Asha Parekh , Mumtaz Begum , Mehmood , Shubha Khote , Lata Sinha , Mirajkar devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Pramod Films
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