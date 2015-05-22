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Zilin Sesi

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Fragmanlar


Zilin Sesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kutsi filmde 30’lu yaşlardaki fizik öğretmeni Tarkan’ı canlandırıyor. Futbolcu olma hayali kuran kardeşiyle beraber İstanbul’a taşınan Tarkan’ın bir türlü şansı dönmez. Fizik öğretmeni olarak iş bulamaz ama sonunda müzik öğretmeni olarak iş bulmayı başarır. Aynı okulda İngilizce öğretmeni olan Süreyya ile tanışması hayatında başka maceralar yaşamasına yol açar.

Galeri

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Yorumlar

  • Bu kutsi eminim Ki Leonardo Dicaprio kadar filmde-dizide oynamıştır şimdiye kadar. Bence TV deki Spor programlarına da hakem hocası diye çağırsınlar, Piyano da çalsın, resim de yapsın. arkadaş bu adam 300 bölüm doktorlar dizisi çekti, finalinde en sonunda bir kızdan hoşlandığı ortaya çıktı, öyle bir action yanii )film sektörüne geçmiş, bize de geçmiş olsun.

  • Hollywooddan rüşvetmi alıyorsunuz böyle saçma, birşeye benzemeyen filmler çekmek için.

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Oyuncular ve ekip

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