Zilin Sesi

Kutsi filmde 30’lu yaşlardaki fizik öğretmeni Tarkan’ı canlandırıyor. Futbolcu olma hayali kuran kardeşiyle beraber İstanbul’a taşınan Tarkan’ın bir türlü şansı dönmez. Fizik öğretmeni olarak iş bulamaz ama sonunda müzik öğretmeni olarak iş bulmayı başarır. Aynı okulda İngilizce öğretmeni olan Süreyya ile tanışması hayatında başka maceralar yaşamasına yol açar.