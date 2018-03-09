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Ziyaretçiler: Gece Avı

The Strangers: Prey at Night

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Ziyaretçiler: Gece Avı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir aile kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde yerin ıssızlığından dolayı şaşırırlar, sanki herkes gizemli bir şekilde kaybolmuştur. Halbuki karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopat onları izlemektedir.

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