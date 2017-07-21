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Zombi Ekspresi

Busanhaeng (Train to Busan)

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Fragmanlar


Zombi Ekspresi
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Sok-woo, işinden başını kaşımaya fırsat bulamayan, kızını sürekli ihmal eden bir babadır. Doğum gününde kızının ısrarları üzerine, onu eski eşinin yanına bırakmak için Seul'den kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner gönülsüzce. Tren tam kalkmak üzereyken, sıra dışı bir virüsten etkilenen bir kadın, trendekilere virüsü yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan'a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

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