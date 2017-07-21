Zombi Ekspresi

Sok-woo, işinden başını kaşımaya fırsat bulamayan, kızını sürekli ihmal eden bir babadır. Doğum gününde kızının ısrarları üzerine, onu eski eşinin yanına bırakmak için Seul'den kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner gönülsüzce. Tren tam kalkmak üzereyken, sıra dışı bir virüsten etkilenen bir kadın, trendekilere virüsü yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan'a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.