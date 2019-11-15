Zombieland: Double Tap

Zombi saldırısı sonrası dünyada çok az sayıda insan kalmış ve her biri kendi yolunda yaşam mücadelesini sürdürürken beklenmedik bir anda yolları kesişenWichita,Little Rock,ColumbusveTallahassee'nin oluşturdukları grubun maceralarını anlatan 2009 yapımlıZombieland'in devam filmiZombieland: Double Tap'in yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibiRuben Fleischeroturmaya devam ediyor.