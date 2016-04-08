Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Zoolander 2
Paylaş

Zoolander 2

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zoolander 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Derek Zoolander, dünya pop starlarını korumak için moda dünyasına geri dönüyor. Başrollerini Ben Stiller ve Owen Wilson’un paylaştığı komedi filminde, Penelope Cruz ve Will Ferrell da yer alıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • ciddi anlamda iki üç sahne dışında çekilcek gibi değil.Ben de ikinci yarinin ikinci dk sinda kendimi dişari zor attim )

  • Sanırım espriler amerikan tarzıydı. Zira fazla bir şey anlayamadım. Who am i? sahnesi çok iyiydi.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Zoolander 2 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Zoolander 2 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir