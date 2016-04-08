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Zoolander 2
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Nisan 2016
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- Oyuncular :
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- Müzik :
Filmin Konusu
Derek Zoolander, dünya pop starlarını korumak için moda dünyasına geri dönüyor. Başrollerini Ben Stiller ve Owen Wilson’un paylaştığı komedi filminde, Penelope Cruz ve Will Ferrell da yer alıyor.
Galeri
Yorumlar
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ciddi anlamda iki üç sahne dışında çekilcek gibi değil.Ben de ikinci yarinin ikinci dk sinda kendimi dişari zor attim )
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Sanırım espriler amerikan tarzıydı. Zira fazla bir şey anlayamadım. Who am i? sahnesi çok iyiydi.
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