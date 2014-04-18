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Zor Biraderler
Ride Along
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- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Hızlı konuşan bir adam, kız arkadaşının çabuk sinirlenen polis ağabeyiyle birlikte Atlanta yollarında devriyeye çıktığında akıl almaz olaylarla karşılaşır. Artık gelecekteki karısını hak ettiğini kız arkadaşının ağabeyine kanıtlaması için hayatının en çılgın 24 saatinden sağ salim çıkması gerekmektedir.
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