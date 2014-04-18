Zor Biraderler

Hızlı konuşan bir adam, kız arkadaşının çabuk sinirlenen polis ağabeyiyle birlikte Atlanta yollarında devriyeye çıktığında akıl almaz olaylarla karşılaşır. Artık gelecekteki karısını hak ettiğini kız arkadaşının ağabeyine kanıtlaması için hayatının en çılgın 24 saatinden sağ salim çıkması gerekmektedir.