Ünlü yönetmen Michael Bay; Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ve Anthony Mackie’nin rol aldığı aksiyon komedi filmi “Zor Kazanç”ı sunar... Film, 1990’ların Miami’sinde Amerikan Rüyası’nın peşine düşen ve korkunç biçimde yanlış giden bir suç girişimine karışan bir grup kişisel antrenörün inanılmaz ama gerçek hikayesine dayanıyor.