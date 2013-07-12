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Sinema>Film Arşiv >  Zor Kazanç - Pain & Gain
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Zor Kazanç

Pain & Gain

2 kişi izlemiş. | 33 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zor Kazanç
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ünlü yönetmen Michael Bay; Mark Wahlberg, Dwayne Johnson ve Anthony Mackie’nin rol aldığı aksiyon komedi filmi “Zor Kazanç”ı sunar... Film, 1990’ların Miami’sinde Amerikan Rüyası’nın peşine düşen ve korkunç biçimde yanlış giden bir suç girişimine karışan bir grup kişisel antrenörün inanılmaz ama gerçek hikayesine dayanıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • sinemadan çıktığımızda herkes gayet memnun görünüyodu, çok abartılcak bi film diil ama özellikle erkek arkadaşlarınızla toplanıp giderseniz çok eğleniceksiniz o kesin

  • film budur diyorum başka da bişey demiyorum. zaten afişi görenler ne demek istediğimi anlıcaklar

  • Ben Mark Walhberge hastasıyım arkadaş adam her rolün üstesinden rahatlıkla gelebiliyor bu kez biraz çizgi dışına çıkmış komedi aksiyon tarzı falan yinede izlemeye değer oyuncu kadrosuda bir o kadar iyi bize de izleyip keyif almak düşüyor:D laf aramızda fragmandaki kızlarda da gözüm kalmadı diil yani:D:D Bu yılın tartışmasız en iyi yaz filmi herkese iyi seyirler...

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Oyuncular ve ekip

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