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Zor Saatler

The Finest Hours

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Fragmanlar


Zor Saatler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 8.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Disney’in “Zor Saatler” filmi sahil güvenlik tarihindeki en büyük tekne kurtarma operasyonunu konu alan gerçek bir hikayedir. Craig Gillespie’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Chris Pine; Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck; Ben Foster; Holliday Grainger; John Ortiz ve Eric Bana rol alıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Saçma film, titanik gibi gemi ikiye bölünüyor, sonra sandalla kurtulan kazazedeleri kurtarmaya gidiyorlar. Sandalla 35 kişiyi kurtarıyorlar, Sonra pusulasız rastgele geri dönüyorlar. Berbat film.

  • Dün akşam izledik. Film surukleyici, aksiyon dolu. Yaşanmış bir hikayden alinması insanı daha çok etkiliyor. Gitmenizi tavsiye ederim.

  • Müthiş müthiş müthiş

  • guzel film mutlaka izleyin

  • Fragman izleyip yorum yapmak nası bi özgüvendir ??

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Oyuncular ve ekip

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