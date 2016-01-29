Zor Saatler
The Finest Hours
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Ocak 2016
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- Oyuncular :
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Filmin Konusu
Disney’in “Zor Saatler” filmi sahil güvenlik tarihindeki en büyük tekne kurtarma operasyonunu konu alan gerçek bir hikayedir. Craig Gillespie’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Chris Pine; Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck; Ben Foster; Holliday Grainger; John Ortiz ve Eric Bana rol alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Saçma film, titanik gibi gemi ikiye bölünüyor, sonra sandalla kurtulan kazazedeleri kurtarmaya gidiyorlar. Sandalla 35 kişiyi kurtarıyorlar, Sonra pusulasız rastgele geri dönüyorlar. Berbat film.
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Dün akşam izledik. Film surukleyici, aksiyon dolu. Yaşanmış bir hikayden alinması insanı daha çok etkiliyor. Gitmenizi tavsiye ederim.
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Müthiş müthiş müthiş
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guzel film mutlaka izleyin
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Fragman izleyip yorum yapmak nası bi özgüvendir ??