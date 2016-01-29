Disney’in “Zor Saatler” filmi sahil güvenlik tarihindeki en büyük tekne kurtarma operasyonunu konu alan gerçek bir hikayedir. Craig Gillespie’nin yönetmenliğini yaptığı filmde Chris Pine; Akademi Ödüllü ve Altın Küre adayı Casey Affleck; Ben Foster; Holliday Grainger; John Ortiz ve Eric Bana rol alıyor.