Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Zoraki İkili - On The Other Side Of The Freeway
Paylaş

Zoraki İkili

On The Other Side Of The Freeway

2 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zoraki İkili
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Osman, peşinde olduğu bir kumar çetesini yakalamak için kendini seçkin polis François’in ortağı yapar. François’in şimdi terfisi konusunda önünde tek bir engel vardır: Osman. Küçük bir çetenin peşinde olduğunu zanneden ikili istemeden de olsa zamanla kendilerini ülkenin en büyük suç ağını çökertmek için giriştikleri bir maceranın ortasında bulacaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • polisiye film seven biri olarak izlemek istiyorum ama sinemada değil. şu an vizyonda izleyecek çok daha iyi filmler var

  • çok fazla beklentinizi yükseltmezseniz iyi bir film. hoş vakit geçirebilirsiniz

  • klasik bir komedi çok şey beklemeyin derim

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Zoraki İkili filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Zoraki İkili filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir