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Zoraki İkili
On The Other Side Of The Freeway
2 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :3 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Osman, peşinde olduğu bir kumar çetesini yakalamak için kendini seçkin polis François’in ortağı yapar. François’in şimdi terfisi konusunda önünde tek bir engel vardır: Osman. Küçük bir çetenin peşinde olduğunu zanneden ikili istemeden de olsa zamanla kendilerini ülkenin en büyük suç ağını çökertmek için giriştikleri bir maceranın ortasında bulacaktır.
Galeri
Yorumlar
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polisiye film seven biri olarak izlemek istiyorum ama sinemada değil. şu an vizyonda izleyecek çok daha iyi filmler var
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çok fazla beklentinizi yükseltmezseniz iyi bir film. hoş vakit geçirebilirsiniz
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klasik bir komedi çok şey beklemeyin derim
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