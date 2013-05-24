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Zoraki Radikal

The Reluctant Fundamentalist

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Fragmanlar


Zoraki Radikal
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 6.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cengiz Khan, geleceği parlak, yetenekli, Pakistan doğumlu bir gençtir. Üniversiteden mezun olduktan sonra analist olarak başarılı bir kariyer yapar. Aşkı güzel fotoğrafçı Erica’da bulur. Fakat Amerika’daki ırkçı önyargılarla karşı karşıya kalınca memleketinde radikal bir üniversitede profesör olur.

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Yorumlar

  • izleyelimm o halde

  • televizyonda yakında yayınlanır

  • iyi bi konu. imdb puanıda fena diil. bizden bi oyuncuda var.

  • haluk bilginerle gurur duyuyorum muhteşem bi oyuncu

  • bence konusu çok iddialı. özelliklede tüm müslümanlara terörist gözüyle bakan amerikaya iyi bi cevap

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Oyuncular ve ekip

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