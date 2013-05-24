Zoraki Radikal

Cengiz Khan, geleceği parlak, yetenekli, Pakistan doğumlu bir gençtir. Üniversiteden mezun olduktan sonra analist olarak başarılı bir kariyer yapar. Aşkı güzel fotoğrafçı Erica’da bulur. Fakat Amerika’daki ırkçı önyargılarla karşı karşıya kalınca memleketinde radikal bir üniversitede profesör olur.