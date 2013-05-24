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Zoraki Radikal
The Reluctant Fundamentalist
0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, İngiltere, Katar
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Cengiz Khan, geleceği parlak, yetenekli, Pakistan doğumlu bir gençtir. Üniversiteden mezun olduktan sonra analist olarak başarılı bir kariyer yapar. Aşkı güzel fotoğrafçı Erica’da bulur. Fakat Amerika’daki ırkçı önyargılarla karşı karşıya kalınca memleketinde radikal bir üniversitede profesör olur.
Galeri
Yorumlar
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izleyelimm o halde
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televizyonda yakında yayınlanır
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iyi bi konu. imdb puanıda fena diil. bizden bi oyuncuda var.
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haluk bilginerle gurur duyuyorum muhteşem bi oyuncu
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bence konusu çok iddialı. özelliklede tüm müslümanlara terörist gözüyle bakan amerikaya iyi bi cevap
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