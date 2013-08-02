Zorlu İkili

Birbiriyle rakip iki büronun beraber çalışmaya zorlanan 2 ajanının ittifaklarında büyük bir problem vardır. İki tarafta bir diğerinin gizli görevdeki bir federal ajan olduğunu bilmez. Bu iki ajan birbirine güvenmeden görevlendirildikleri tüm suçluları yakalarlar. Fakat son görevlerinde para çalmakla suçlandıklarında adlarını temize çıkarmak için uğraşacaklardır.