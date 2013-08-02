Zorlu İkili
2 Guns
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Birbiriyle rakip iki büronun beraber çalışmaya zorlanan 2 ajanının ittifaklarında büyük bir problem vardır. İki tarafta bir diğerinin gizli görevdeki bir federal ajan olduğunu bilmez. Bu iki ajan birbirine güvenmeden görevlendirildikleri tüm suçluları yakalarlar. Fakat son görevlerinde para çalmakla suçlandıklarında adlarını temize çıkarmak için uğraşacaklardır.
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Yorumlar
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yine ekşın. her zamanki hamal filmleri.
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Güzel bir filme benziyo..
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efsane bi filmdi imdb puanından çok fazlasını hakediyo
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mark wahlbergi zor kazançta izledim daha yeni. o kasları ne ara eritti
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mark ve denzeli birarada görmek inanılmazdı. flim çok da orjinal bi komedi filmi diil bu birbiriyle anlaşamayan ikili senaryosunu daha önce çok gördük ama bence 2 guns başarılıydı