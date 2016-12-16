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Zuzula

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Zuzula
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Aşk romanlarıyla ün yapan yazar Vildan Akın, artık eskisi gibi kitap yazamaz ve yazacak hikaye düşünemez olur. Yayın evi yetkilisi, tarzının dışında gerilim ve psikoloji türüne yönelmesini, bu tür hikayelerin daha çok ilgi gördüğünü söyler. Yazar, bu fikre sıcak bakmasa da, biraz araştırdıktan sonra denemeye karar verir. Ancak, şehirde bunaldığını, sakinlik istediğini düşünerek, yeni hikayesine odaklanmak için bir müddet dağ evine gider. Sessiz, sakin ve doğayla baş başa olmayı beklerken anlam veremediği bir takım olaylarla karşılaşır. Köylülerin anmak bile istemedikleri korkunç olaylarla, ailesini kaybeden Çoban Ali, dikkatini çeker. Bu olayın gizemini öğrenmeye çalışırken, kendisini bir anda Ali'nin ailesinin yaşadığı dehşetin içinde bulur.

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Yorumlar

  • Karşımızda yine saçma sapan bir senaryo ile türk korku filmi. takdir sizin

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Oyuncular ve ekip

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