Aşk romanlarıyla ün yapan yazar Vildan Akın, artık eskisi gibi kitap yazamaz ve yazacak hikaye düşünemez olur. Yayın evi yetkilisi, tarzının dışında gerilim ve psikoloji türüne yönelmesini, bu tür hikayelerin daha çok ilgi gördüğünü söyler. Yazar, bu fikre sıcak bakmasa da, biraz araştırdıktan sonra denemeye karar verir. Ancak, şehirde bunaldığını, sakinlik istediğini düşünerek, yeni hikayesine odaklanmak için bir müddet dağ evine gider. Sessiz, sakin ve doğayla baş başa olmayı beklerken anlam veremediği bir takım olaylarla karşılaşır. Köylülerin anmak bile istemedikleri korkunç olaylarla, ailesini kaybeden Çoban Ali, dikkatini çeker. Bu olayın gizemini öğrenmeye çalışırken, kendisini bir anda Ali'nin ailesinin yaşadığı dehşetin içinde bulur.