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2012'nin en iyi hasılat yapan ilk 10 filmi

 

1. 'The Avengers'- Yenilmezler

$1,511,757,910

 

Yönetmen :Jack Kirby
Senarist :Joss Whedon , Zak Penn  , Stan Lee , Jack Kirby
Oyuncular :Clark Gregg , Gwyneth Paltrow , Robert Downey Jr. , Samuel L. Jackson , Paul Bettany , Stan Lee , Harry Dean Stanton , Mark Ruffalo , Chris Evans , Scarlett Johansson



Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlayınca, S.H.I.E.L.D. adlı, uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor.
 

 

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