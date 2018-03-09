2012'nin en iyi hasılat yapan ilk 10 filmi

Yönetmen :Jack Kirby Senarist :Joss Whedon , Zak Penn , Stan Lee , Jack Kirby Oyuncular :Clark Gregg , Gwyneth Paltrow , Robert Downey Jr. , Samuel L. Jackson , Paul Bettany , Stan Lee , Harry Dean Stanton , Mark Ruffalo , Chris Evans , Scarlett Johansson Beklenmedik bir düşman su yüzüne çıkıp dünyanın güvenliğini tehdit etmeye başlayınca, S.H.I.E.L.D. adlı, uluslararası barışı koruma teşkilâtının yöneticisi olan Nick Fury, dünyayı felâketten kurtarmak için bir takıma ihtiyacı olduğunu anlıyor.

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