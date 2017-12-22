Angelina Jolie'den nefret edenler kulübü

Listenin başında tabii ki o yer alacak. Çok haklı bir sebebi de var.



Jennifer Aniston, Brad Pitt ile evliyken ve adeta bir peri masalını yaşarken 2005 yılında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Eşi Brad Pitt, Mr. & Mrs. Smith filminin çekimleri sırasında rol arkadaşı Angelina Jolie'ye aşık olmuştu!



Tabii ki bu süreç Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin sona ermesiyle sonuçlandı. Hollywood'un en ünlü üç isminin oluşturduğu bu aşk üçgeni o dönem o kadar çok konuşuldu ki oyuncuların gelişmeleri heyecanla takip eden hayranları "Aniston takımı" ve "Jolie takımı" diye ikiye ayrıldı, marketlerde bu takımların tişörtleri satıldı.



Angelina Jolie ve Brad Pitt yıllar sonra evlendi, 6 çocuklu bir çift oldu. Ama onların da evlilikleri uzun sürmedi ve ayrılıkla sonuçlandı.