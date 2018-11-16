Bayramlık Filmler

İÖ 50 yılı Sezar savaşa susamış , mükemmel lejyon ordusuyla dünyanın sınırlarındaki adayı Britanya'yı (Bretagne ) fethetmeye karar verir. Zafer çabuk alınmıştır fakat küçük bir Britanya köyü onlara direnir. Britanya'nın kraliçesi Cordelia en sadık çalışanı Jolitorax'ı Romalılara karşı direnişleriyle ünlü başka bir küçük köyün yakınlarına Gaule'den yardım istemeye gönderir,

Gaulois köyünde Astérix ve Obélix oldukça meşguldür. Şef , yeğeni Goudurix'i onlara emanet etmiştir. Jolitorax yardım istemeye geldiğinde, ona büyülü iksirden bir ton emanet etmeye karar verirler ve yanında da Asterix ve Obelix'i gönderirler tabii eğitimini tamamlaması için iyi bir fırsat yakalayan Goudurix de onlarla gidecektir. Ama hiçbirşey planlandığı gibi gitmez...