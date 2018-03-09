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Blake Lively'nin çarpıcı değişimi

 Aktris, moda gurusu ve anne. Oyuncu Blake Lively'i tanımlamak için bu kelimeler pek de yeterli değil.

Blake Lively'nin çarpıcı değişimi

Başarılı oyuncu, hem oldukça havalı ve çekici hem de oturup sizinle birer kahve içebilecekmiş gibi duruyor. Onu bu kadar farklı yapan şey samimiyeti. Ancak biz kendisini biraz farklı bir yönden inceleyeceğiz. Oyunculuğu ve kariyeri ya da kişiliği yerine, nasıl fiziksel olarak değiştiğinden ve kendisini değişime nasıl adapte ettiğinden konuşacağız. 

 


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