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En iyi 10 korku filmi

Günümüz korku sineması bilgisayar efektlerinde yaşanan gelişmenin de etkisiyle sınırları zorlamaya başladı. İşte yakın zamanda çekilmiş en iyi 10 korku filmi.

Paranormal Activity

Son derece basit bir hikayeye ve Blair Cadısı mantığına sahip olmasına rağmen şimdiden gelmiş geçmiş en korkunç filmlerden biri olduğu söyleniyor. Genç bir çift evlerindeki paranormal olaylardan şüphelenmeye başlar. Bir kamera sistemi kurarak gece uyuduklarında neler olup bittiğini kaydetmeye başlarlar.

 


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