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En İyi Korku Filmleri

İşte klasikler arasına girmiş en iyi 20 korku filmi...

 

Garez (The Grudge)

 Karen uluslararası öğrenci değişim programıyla Tokyo'ya gelmiş ve eğitimine devam etmektedir. Ancak program gereği yeni geldiği şehirde sosyal hizmetler için çalışmak zorundadır ve O da hastabakıcılığı tercih eder.

Amerikalı bir ailenin yatalak annesine bakmakla görevlendirilen genç kız ilk defa girdiği bu evde üst kattan gelen acayip sesler duyar. Olanı biteni araştırırken, bir anne ile oğlunun uzun yıllar önce bu evde öldürülmüş olduğunu öğrenir. Bu katliamdan sonraysa evin her yeni sahibinin başına benzer felaketler gelir. Karen kendini çok kısa zamanda bu dehşet çemberinin içinde bulur. Eğer intikam için dönen ruhlardan daha hızlı davranmazsa, aynı trajik sonla kendisi de karşılaşacaktır. GAREZ - THE GRUDGE

 


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