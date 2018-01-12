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En iyi Leonardo DiCaprio filmleri

 

Diriliş (2015)

Hugh Glass (Leonardo di Caprio) adındaki efsanevi bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesinde Glass, çok güvendiği John Fizgerald (Tom Hardy) tarafından uğradığı ihanet sebebiyle büyük keder içerisindedir. İradesi ve ailesine duyduğu sevgi sayesinde, sert bir kışı atlatmalı ve intikamını almalıdır.

Oscar ödüllü Alejandro González Iñárritu'nun yazıp yönettiği, gerçek olaylardan esinlenilen Diriliş, bir adamın epik hayatta kalma mücadelesi ve insan ruhunun sıradışı gücünün sürükleyici hikayesi.

Leonardo DiCaprio'nun bu filmdeki rolüyle çok beklenen Oscar'ına kavuştuğunu hatırlatalım.

 
 


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