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Grinin Elli Tonu'ndan önce onlar vardı

'Erotizm dozu yüksek film' Grinin Elli Tonu' bir yana dursun, biz ondan çok önce sinemalarda yerini alıp büyük tartışmalara yol açan filmleri hatırlayalım...

Düşler, Tutkular ve Suçlar

Bernardo Bertolucci'nin yönettiği The Dreamers (Düşler, Tutkular ve Suçlar), bizi öğrencilerin sesini yükseltmeye başladığı, ünlü 68 Baharı'na götürüyor.

 

Isabelle ve erkek kardeşi Theo, bohem aileleri tatilde olduğu için Paris'te yalnız kalmışlardır. Matthew isimli Amerikalı bir öğrenciyi evlerine davet ederler. Üçünün de ortak özelliği ise filmlere olan düşkünlükleridir.

Zamanla, konukla aralarındaki ilişki tutkularının peşinden cinselliği tüm yönleriyle keşfedecekleri arzu dolu bir oyuna dönüşür. Dışarıda ise devrim sesini çoktan yükseltmeye başlamıştır.

 


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