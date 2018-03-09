O sahnelere böyle hazırlanıyorlar

Bazen tanımadıkları bazen de tanıyıp hiç hoşlanmadıkları insanları seviyormuş gibi yapmak oyuncuların görevinin bir parçası. Hatta bazen seviyormuş gibi yapmanın da ötesine geçip aynı yatağa girmek zorunda bile kalabiliyorlar.

Çevrelerinde onlara komut veren bir yönetmen ve onlarca set elemanı varken çok özel bir anı canlandırmak gerçekten de pek kolay olmasa gerek. Üstelik filmin seyirciyle buluşmasının ardından oyuncuların ailelerinin verdikleri tepkiler de ilginç olabiliyor.

Sinemanın ünlü oyuncuları bu tür aşk sahnelerinin çekimi sırasında ve sonrasında neler hissettiklerini anlattı.