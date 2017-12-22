Ocak ayında vizyona girecek 8 yerli film

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu Arif v 216, G.O.R.A filmiyle tanıştığımız Arif ve robot 216'nın yeni maceralarını anlatıyor. Uzun bir süre sonra yeniden bir araya gelen Arif ile 216'nın geçmişe yaptıkları yolculukta, Ajda Pekkan, Zeki Müren, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık ve Ayhan Işık gibi dönemin ünlü simaları da yer alıyor.