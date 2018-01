23. Critics' Choice Awards ödül töreninde En İyi Film ödülünü usta yönetmen Guillermo del Toro'nun The Shape of Water filmi alırken, Fatih Akın ise In The Fade ile Altın Küre'de olduğu gibi bu gecede de En İyi Yabancı Film Ödülü'nü aldı. Akın, törene katılamadığı için ödülü filmin başrol oyuncusu Diane Kruger aldı.