Tarihe geçtiler

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Bir filmi izlettiren en önemli detay nedir? Senaryo? Çekim? Oyuncular? Peki ya oyuncular arasındaki uyum? Bir çifti canlandıran iki oyuncunun inandırıcılığı filmin kaderini etkileyebilecek kadar büyük bir etken. İşte büyük beklentilerle bir araya getirilen ama ekranda kimyaları bir türlü tutmayan ünlüler...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck
Film: "Gigli"
Herhalde "ekranda korkunç bir uyum" nitelemesi en çok bu çift için geçerliydi. 2003 yapımı "Gigli" filmi için bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, o dönem ekran arkasında yaşadıkları romantik ilişkiye rağmen, filmde tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yarattı. Aralarındaki kimya o kadar kötüydü ki Gigli gelmiş geçmiş en kötü filmler arasında yerini aldı.