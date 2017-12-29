Tarihe geçtiler

Film: "Gigli"

Herhalde "ekranda korkunç bir uyum" nitelemesi en çok bu çift için geçerliydi. 2003 yapımı "Gigli" filmi için bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, o dönem ekran arkasında yaşadıkları romantik ilişkiye rağmen, filmde tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yarattı. Aralarındaki kimya o kadar kötüydü ki Gigli gelmiş geçmiş en kötü filmler arasında yerini aldı.