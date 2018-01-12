Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan

Ünlü oldukları rolden nefret eden 11 oyuncu

 İsimlerini o rollerle dünya duydu. Fakat bu oyuncular onları ünlü yapan rollerinden nefret ediyor.

Ally Sheedy

Ally Sheedy ünlü gençlik filmi "The Breakfast Club"da önemli bir rol üstlenmişti. Filmde "Büyüdüğünde kalbin ölür" sözü de bu role aitti. Fakat Sheedy bu rolden sonra çıkışını sürdürebilecek bir rol bulamadı.

Üzerine bir de bulimia olması ve uyuşturucuya başlaması onu daha da aşağı çekti. Sheddy şimdi iyi durumda olduğu için başka filmlerde oynamaya başlasa da onu herkes "The Breakfast Club"daki sessiz kız olarak hatırlıyor.

 


Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir