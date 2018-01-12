Ünlü oldukları rolden nefret eden 11 oyuncu

Ally Sheedy ünlü gençlik filmi "The Breakfast Club"da önemli bir rol üstlenmişti. Filmde "Büyüdüğünde kalbin ölür" sözü de bu role aitti. Fakat Sheedy bu rolden sonra çıkışını sürdürebilecek bir rol bulamadı.



Üzerine bir de bulimia olması ve uyuşturucuya başlaması onu daha da aşağı çekti. Sheddy şimdi iyi durumda olduğu için başka filmlerde oynamaya başlasa da onu herkes "The Breakfast Club"daki sessiz kız olarak hatırlıyor.