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Vizyonda 9 yeni film!

Bu hafta tam 9 yeni film vizyona girdi. Nicole Kidman'ın merakla beklenen filmi Lanetli Kan: Masumiyetin Sonu, Charles Dickens'ın ünlü romanından bir kez daha beyazperdeye aktarılan Büyük Umutlar ve aksiyon tutkunları için başrolünü Colin Farrell'in üstlendiği İntikam Benim haftanın öne çıkan yapımları.

Lanetli Kan: Masumiyetin Sonu (Stoker)

Nicole Kidman'ın merakla beklenen filmi Lanetli Kan: Masumiyetin Sonu (Stoker), Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un Amerika'daki ilk sinema deneyimi.  Filmde Kidman'a Mia Wasikowska ve Matthew Goode gibi isimler eşlik ediyor.

 

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