Vizyonda 9 yeni film!

Bu hafta tam 9 yeni film vizyona girdi. Nicole Kidman'ın merakla beklenen filmi Lanetli Kan: Masumiyetin Sonu, Charles Dickens'ın ünlü romanından bir kez daha beyazperdeye aktarılan Büyük Umutlar ve aksiyon tutkunları için başrolünü Colin Farrell'in üstlendiği İntikam Benim haftanın öne çıkan yapımları.