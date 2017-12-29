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Winnie'den öğrenebileceğiniz 19 hayat dersi

Pek çok kez sinemaya da aktarılan Winnie The Pooh hikayeleri bize her zaman hayatla ilgili çok önemli dersler verdi.

İşte Winnie'nin size öğretebileceği 19 hayat dersi...

Anı yaşa

"Günlerden ne?" diye sordu Winnie.

"Günlerden bugün" diye yanıtladı Piglet.

"En sevdiğim gün" dedi Winnie.

 


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