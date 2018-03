Biyografi

Edward Aaron Eckhart (doğum: 12 Mart 1968), Amerikalı film ve sahne aktörüdür. Kaliforniya'da doğup, 13 yaşında ailesi ile birlikte İngiltere'ye gitti. Birkaç yıl sonra, okul oyunlarındaki performası ile aktörlük kariyerine başladı. Eckhart, lise yıllarında Avustralya'nın Sydney kentine taşındı. Mezun olmadan okulu bıraktı ama gittiği bir yetişkin eğitim kursu ile diploma kazandı. 1994 yılında Brigham Young Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Bölümü'nü derece ile bitirdi. 90'ların ortasında New York şehrinde işsiz bir aktör olarak yaşıyordu. Eckhart, üniversitede tanıştığı yönetmen Neil LaBute'un birkaç oyunun oyunu kadrosunda yer alarak, onunla biraraya gelmişti. Beş yıl sonra, Neil LaBute'un kara komedi filmi In the Company Men'de, kadın düşkünü bir sosyopatı canlandırdı. LaBute'un rehberliğinde, onun yönettiği Your Friends & Neighbors (1998), Nurse Betty (2000), Possession' (2002) filmlerinde oynadı. Rol alacağı film seçiminde daha seçici olmaya başlayan Eckhart, The Core (2003) ve Paycheck (2003) adlı bilim-kugu filmlerinde, Conversations with Other Women (2006) ve No Reservations (2007) adlı romantik dramalarda oynadı. Eckhart, Steven Soderberg'in olumlu yorumlar alan 2000 tarihli Erin Brockovich filminde canlandırdığı George karakteriyle geniş bir tanınırlık sağladı. 2006 yılında, kendisine En İyi Aktör dalında Altın Küre adaylığı getiren Thank You for Smoking filminde Nick Taylor'ı canlandırdı. 2008 yılında, büyük bütçeli stüdyo filmi Kara Şövalye'de Two-Face adlı kötü adama dönüşen Bölge Savcısı Harvey Dent'i ca