Biyografi

Miss Globe 2008 Dünya güzeli Almeda Abazi ülkemize yerleştikten sonra sanat dünyasındaki hızlı çıkışına devam ediyor.Lise 3. Sınıfa devam ederken, bil sanat akademisinde tiyatro eğitimi alan Almeda Abazi ayrıca başarılı oyuncu koçu Türkan Kılıç ile çalışmalarına hız verdi. Kariyeri açısından oyunculuk derslerinin kendisine çok faydalı olduğunu söyleyen Almeda Abazi çok kıymetli hocalar ve oyuncular var güzelliğimin avantajını hocalarımın bana kattıklarıyla değerlendireceğim dedi.KARİYERİ SİNEMA FİLMİ İLE BAŞLIYORBirçok oyuncunun hayali olan sinema filmi Almeda Abazi için başlangıç oldu. Haziran ayı içerisinde çekimleri başlayacak olan, "Öykü" yapım tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen, başarılı yönetmen Cem Akyoldaş tarafından çekilecek, sinema filmi hayli ilgi çekecek. Hepsinin bir günahı vardı en masum olanın bile; önermesinden yola çıkarak hayata geçirilecek olan “Konak” isimli sinema filminin özellikle gençler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.İstanbul ve Safranbolu'da çekilecek olan “Konak” isimli gerilim filmi için oyuncu koçu Türkan Kılıç ile özel çalışan Almeda Abazi gerilim filminin masum yüzünü oynayacak. Rolünün zor olduğunu ama zoru sevdiğini söyleyen Almeda Abazi kendisi kadar film için özenle seçilen oyuncu kadrosuna da çok güvendiğini dile getirdi.