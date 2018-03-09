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Alyson Hannigan
Galeri
- Sanatçının Puanı:8.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1974
Biyografi
Amerikalı oyuncu. Şimdiye kadar Buffy the Vampire Slayer, How I Met Your Mother, Date Movie gibi yapımlarda oynamıştır. Buffy the Vampire Slayer'da gözlemci Wesley'i canlandıran Alexis Denisof ile evlenmiştir. (11 ekim 2003)
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