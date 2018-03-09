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Alyssa Milano

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  • Doğum Yılı:1972
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Biyografi

Alyssa Jayne Milano 19 Aralık 1972'de New York'ta doğdu.

Adını başrolünde Tony Danza'nın olduğu Patron Kim? adlı diziyle duyurdu.

Daha sonra Holly Marie Combs, Shannen Doherty ile birlikte Charmed adlı ABD'de dizinin başrolünde oynadı. Son olarak Dinotopia adlı filmde seslendirme yaptı.

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