Biyografi

Amanda Laura Bynes (d. 3 Nisan 1986 Kaliforniya) Amerikalı sinema oyuncusu. Nickelodeon'da çektiği All That serisi, Amanda Show ve en önemli olarak Hairspray filmi sayesinde ünlü olmuştur. Eğitimini Thousand Oaks Lisesinde görmüş ve 2003'te mezun olmuştur. Boyu 1.75 m'dir, takma adi Chicky'dir. Amanda Bynes 13 yaşında kendi şovunu yapmıştır. Annesinin ailesi Toronto'da yaşıyor. İki köpeği ve üç kedisi var. Alışveriş yapmaktan ve yüzmekten hoşlanıyor. Hollywood yapımcıları Brian Robbins ve Dan Schneider'ın dikkatini Los Angeles Laugh Factory'de bir şovda çekti.