Amanda Crew
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- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1986
Biyografi
Kariyeri eğlence sektöründe hip-hop,tap ve jazz danslarıyla başladı. Büyük patlamasını Tanis rolüyle Kanada yapımı bir dizi olan 15/Love After da yaptı. 2 sezon bu dizide oynadı. Ayrıca Life As We Know It ve Smallville dizilerinde de ufak da olsa rol aldı. Sinemada ise Final Destination 3 ve She's the Man filmlerinde boy gösterdi. Wistler adlı başka bir Kanada yapımı dizi de ise başrol oyuncularından biriydi. Josh Zuckerman ile başrolünü paylaştığı Sex Drive filminde ise yıldızı parladı.
Yorumlar
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