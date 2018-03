Amanda Crew

Biyografi

Kariyeri eğlence sektöründe hip-hop,tap ve jazz danslarıyla başladı. Büyük patlamasını Tanis rolüyle Kanada yapımı bir dizi olan 15/Love After da yaptı. 2 sezon bu dizide oynadı. Ayrıca Life As We Know It ve Smallville dizilerinde de ufak da olsa rol aldı. Sinemada ise Final Destination 3 ve She's the Man filmlerinde boy gösterdi. Wistler adlı başka bir Kanada yapımı dizi de ise başrol oyuncularından biriydi. Josh Zuckerman ile başrolünü paylaştığı Sex Drive filminde ise yıldızı parladı.