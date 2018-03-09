Biyografi

Arif Erkin Güzelbeyoğlu (d. 11 Eylül 1935 Gaziantep), Gaziantep doğumlu Türk mimar, müzisyen, tiyatro- sinema oyuncusu ve bürokrattır. Güzelbeyzade adlı bir Türkmen boyundan gelen soyadı Güzelbeyoğlu olarak öztürkçeleştirilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık, Devlet Opera ve Balesinin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosunda solist ve korist olarak çalıştı. Önce Genç Oyuncular tiyatro grubunun kuruluşunda yer aldı. Ardından Dostlar Tiyatrosunu kuran 5 kişiden biri oldu. Aynı zamanda tiyatro müziği yapmaya başladı. Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk, Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi müzik ödülünü aldı. Keşanlı Ali Destanı filmi ile başladığı oyunculuk hayatında ünlenmesi İkinci Bahar dizisi ile oldu. Aralık 2005 itibarı ile Yabancı Damat dizisinde "Memik Dede" karakterini canlandırdı. 2007 yapımı Beyaz Melek adlı sinema filminde de "Mala Ahmet" karakterini canlandırmıştır. Son olarak "Canım Ailem" dizisinde 'Cabbar Ağa' olarak karşımıza çıktı.Şu anda bosch reklamında gerçek hayatta da kızı olan Ebru Özkan ile beraber kamera karşısına geçmiştir.