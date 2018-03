Biyografi

Arnold Schwarzenegger Avusturya'nın Graz kentinde dünyaya geldi. Kısaca Arnie diye de anılan Schwarzenegger küçük yaşlarda vücut geliştirmeye ağırlık vermiş ve bu yönde sayısız ödül almıştır. 20 yaşına geldiğinde vücut geliştirmede Dünya Şampiyonluğu elde etmiştir. Bu ödülün ardından 13 kez daha bu ünvanı kazanmıştır. Halen birçok kişi tarafından bu konuda en büyük isim olduğu düşünülüyor.



1979 yılında Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu ve daha önceki yarışmalardan kazandığı paraları, vücut geliştirmede kullanılan aletleri pazarlayan şirkete yatırım yaparak değerlendirdi. 22 yaşında bir milyoner olan Arnie oyunculuğa bu dönemden sonra merak sarmıştır. Fiziğiyle çoğu yönetmenin beğenisini kazanmıştır.



Arnold, 1986'da ABD'nin eski başkanı John Kennedy'nin kızkardeşi Eunice Kennedy Shriver'in kızı olan Maria Shriver ile evlendi ve bu evliliğinden 4 çocuk sahibi olmuştur.



Arnold Schwarzenegger, vali olduktan sonra Ermeni Soykırımı ile ilgili açıklamaları yüzünden Türkiye'de eleştirilmişti

Arnie ilk filmi olan Hercules in New York (Herkül NewYork'ta) ile isteneni pek de verememiştir. Daha sonraları birkaç filmde daha rol alan Arnie 1982 yılına gelindiğinde Conan The Barbarian (Barbar Conan) ile dünyaya adını duyurmuştur. Conan olarak tanınan Arnie, 1984'te Terminatör ile sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Arnie sadece aksiyon filmlerinde değil komedi filmlerinde de şansını denemiştir. Genel bir görüş olarak aksiyon filmlerinden komedi filmlerine geçişi deneyen oyuncular arasında Arnie daha başarılı olmuştur. 1991 yılındaki Kindergarten Cop (Anaokulu Polisi) ile bu konudaki iddiasını kanıtlamıştır.



Aynı yıl adını sadece komedi filmi ile değil bilim-kurgu dalındada varolduğunu göstermiştir. İlki 1984 yılında çekilmiş olan ve gişede büyük başarı elde etmiş olan Terminatörun devam filmi Terminatör 2:Judgement Day o zamana kadar yapılmış en yüksek bütçeli ve en çok hasılat elde eden film olur.



2000'li yıllara gelindiğinde oyunculuktan çok siyasete önem veren Arnie, 8 Ocak 2003 seçimlerinde Kaliforniya valisi seçilmiştir