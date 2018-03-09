Arnold Vosloo (d. 16 Haziran 1962, Pretoria, Güney Afrika), Güney Afrikalı aktör. Arnold Vosloo 1999 ve 2001 yıllarındaki The Mummy ve The Mummy Returns filmlerindeki Rahip İmhotep rolüyle bilinir.

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