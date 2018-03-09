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Arnold Vosloo
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- Sanatçının Puanı:0.0
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1962
Biyografi
Arnold Vosloo (d. 16 Haziran 1962, Pretoria, Güney Afrika), Güney Afrikalı aktör. Arnold Vosloo 1999 ve 2001 yıllarındaki The Mummy ve The Mummy Returns filmlerindeki Rahip İmhotep rolüyle bilinir.
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