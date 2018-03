Biyografi

Bárbara Mori Ochoa (2 Şubat Montevideo 1978, Uruguay) Meksikalı oyuncu ve model var. Mori "ve modelleme çalışmaları başlamış, daha sonra TV Azteca ile pembe dizisidir aktris O pembe dizi Azul Tequila.Her cam rakip ağ Televisa tarafından hangi o başlık karakter Played içinde pembe dizisidir Rubí un yeni versiyonu ile 2004 yılında büyük bir kırılma oynadı oldu. Mori Ochoa 2 Şubat 1978 tarihinde doğdu. O Uruguay-Japonya ve Meksika mirasın, onu baba tarafından dedesi O iki kardeş, aktris Kenya Mori ve Kintaro Mori kardeşi Has Onun [2]. Gönderen IS [1] Japon kökenli olduğu. Ailesi ve Rosario Yuyi Mori Ochoa Boşanmış O üç yaşında oldu. Onun erken çocukluk Mori Harcanan Meksika ve Uruguay ve son olarak Mexico City Oniki yaşında yerleştim arasında. [3] Bir gün, on dört yaşında bir garson olarak çalışırken, moda tasarımcısı Marcos Toledo Davetli Her bir model olarak çalışmak. O oldu yedi ve Live Onun kuzenler grubu için Derwent yaşına bağımsız. Ondokuz Sonunda aktör Sergio Mayer koyar [4], daha ileride "Kim onun Sergio, 1998 yılında doğan Babaları ol. [5] Theys hiç evlenmemiş. Daha sonra "El Centro de Estudios de Formación Actoral oyunculuk okudu. O Made Onun erken Meksika pembe dizisidir Al Norte del Corazón oyunculuk. Sonra o komedi dizisi Tric Tac ve Mirada de mujer ertesi yıl katıldı. O rolüyle En İyi Yeni Kadın Oyuncu Mirada de mujer Onun İlk TVyNovelas Ödülü obtenues. 1998 yılında, Bárbara Mori "Azul" serisi Azul Tequila, eş Mauricio Ochmann ile ilk olarak Mevkii Leading yıldızı var. Bir yıl sonra "diye Miami'de Me muero por ti, Perulu oyuncu Christian Meier ile dizi filme. 2000 yılında İlk filmde, Meksikalı komedi Inspiración katıldı. Daha sonra, o çeşitli Diğer telenovelas oynadı, Amor İçeriği descarado Ve Bir Ödül Her TVyNovelas Kazanılan yüksek oranlı Meksika sabun opera, Rubi. 2005 yılında ve gişe rekorları kıran film La mujer de mi Hermano Zoe olarak oynadığı rol obtenues Kocası Christian Meier tarafından Kimlerle birlikte o co-daha önce Me muero por ti hesaplanan HAD oynadı tasvir oldu. Mayer ile ihlal etmesi halinde, Mori Manolo Cardona tarihli. [Citation O] gereken Ayrıca Pretendiendo "Rolü lider," Kritik panned. [Citation oldu Şili / Meksikalı destekli film] ihtiyacı olduğunu söyledi kazandı Hintli film yapımcısı Rakesh Roshan film karşısında Bollywood yıldızı Hrithik Roshan Kites Sevilen Sevilen için yaptığı önde gelen bayan Signe var. IT New Mexico, Las Vegas ve Los Angeles'ta Temmuz 2008 sonuna kadar, ve onu Derwent Into Üretim vuruldu May 21, 2010 tarihinde yayımlanmıştır. Mori erken evre kanser tanısı olan ve bugün Proud kurtulan var. O Uniglobe Entertainment'ın belgesel-drama Onun yolculuğu anlatıyor 1 Dakika 2010 yılında çıkması planlanan başlıklı. belgesel aktris Namrata Singh Gujral tarafından yapılıyor Will Ayrıca Olivia Newton-John, Diahann Carroll, Melissa kanseri özelliği Etheridge, Namrata Singh Gujral, Mümtaz ve Jaclyn Smith gibi "William Baldwin, Daniel Baldwin ve Priya Dutt, kimin Lives Kanser tarafından Touched Olmuştur. Özelliği Kelly McGillis tarafından anlatılıyordu. Film yıldızı Will Ayrıca Lisa Ray, Deepak Chopra ve Morgan Brittany.