Cécile De France

Biyografi

Cecile de France , (17 Temmuz 1975) Belçika'da doğdu. Fransız sinemasında başarı yakalayan sonra SÖZ vurdu, Sanat (hassas) iğfal (2001) ve Irene (2002) korku gerilim Yüksek Gerilim (2003) Onun liderlik rolü, olarak kazandı. Uluslararası oyuncu olarak dikkat çekti. 2004 yılında Dünya 80 günde, Jackie Chan ile birlikte çevresinde önemli Hollywood yapımında çıktı.Fransa'nın L'Auberge Espagnole (2002) ve Rus Bebekler (2005) Onun performansı Cesar Ödülü kazandı.