Cécile De France
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- Sanatçının Puanı:9.5
- Sanatçı Oyla:
- Doğum Yılı:1975
Biyografi
Cecile de France , (17 Temmuz 1975) Belçika'da doğdu. Fransız sinemasında başarı yakalayan sonra SÖZ vurdu, Sanat (hassas) iğfal (2001) ve Irene (2002) korku gerilim Yüksek Gerilim (2003) Onun liderlik rolü, olarak kazandı. Uluslararası oyuncu olarak dikkat çekti. 2004 yılında Dünya 80 günde, Jackie Chan ile birlikte çevresinde önemli Hollywood yapımında çıktı.Fransa'nın L'Auberge Espagnole (2002) ve Rus Bebekler (2005) Onun performansı Cesar Ödülü kazandı.
Yorumlar
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