Biyografi

Celia Weston (d. 14 Aralık 1951) sahne Amerikalı aktris, film ve televizyon, bir karakter oyuncusu. Profesyonel, o en iyi Alice üzerinde Jolene Hunnicutt rolüyle tanınan olabilir. Genel olarak, o Southern kadın rolüyle olsun, aşağı-to-, kibar toprak veya aristokrat olmak bilinmektedir. Halen haftalık televizyon drama üzerine Jason Lee ile "Memphis Beat" görülebilir. 2010 sonbaharında, Weston ABC's Modern Aile görünmeye ayarlı Cam annesi gibi. Weston Winston-Salem, North Carolina Salem Koleji mezunudur.