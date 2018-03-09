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Celia Weston


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  • Doğum Yılı:1951
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Biyografi

Celia Weston (d. 14 Aralık 1951) sahne Amerikalı aktris, film ve televizyon, bir karakter oyuncusu. Profesyonel, o en iyi Alice üzerinde Jolene Hunnicutt rolüyle tanınan olabilir. Genel olarak, o Southern kadın rolüyle olsun, aşağı-to-, kibar toprak veya aristokrat olmak bilinmektedir. Halen haftalık televizyon drama üzerine Jason Lee ile "Memphis Beat" görülebilir. 2010 sonbaharında, Weston ABC's Modern Aile görünmeye ayarlı Cam annesi gibi. Weston Winston-Salem, North Carolina Salem Koleji mezunudur.

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