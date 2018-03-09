Biyografi

Doğumundan sonra çocukluğu 11 yaşına kadar Kocamustafapaşa - Samatya'da geçti. Kocamustafapaşa'da ki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken aile Bahçelievler'e taşındı. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünde okurken, bir mizah dergisi olan Leman'da karikatür çizmeye başladı. İlk gösterisini Mayıs, 1995'de "Leman Kültür Merkezinde" yaptı. Gösterilerine Beşiktaş Kültür Merkezi'nde devam etti. Bu gösteriler sırasında binlerce kişinin ilgisini çekmeyi başardı.



Sinema kariyeri 1998'de vizyona giren "Herşey Çok Güzel Olacak" Altan ile başlayarak, Vizontele Fikri, Organize İşler Müslüm Duralmaz ve Ramon filmlerindeki rollerle devam etti. Bunun yanında Hokkabaz adlı filmi vizyona girdi. Yüksek bütçeli bilim kurgu, komedi filmi G.O.R.A., 2004'de ve A.R.O.G 2008'de gösterime girdi. Filmin senaryosunu yazan Cem Yılmaz, filmde 4 ayrı karakteri canlandırmıştır.



Çeşitli reklam filmlerinde de oynamıştır.Panasonic marka cep telefonlarının reklam filmleri ile reklam filmlerinde oynamaya başlamıştır.Daha sonra askere gitmeden önce, içinde askere gitmeyi de konu eden Mavi Jeans reklamlarında oynadı.Bundan sonra sırasıyla, Telsim reklamlarında, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi birçok reklam filminde yer aldı.