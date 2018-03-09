Biyografi

Cemal Hünal, (d. 2 Ekim 1976, İstanbul, Türkiye) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nin ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak görev yaptı.