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Cengiz Küçükayvaz


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  • Sanatçının Puanı:9.0
  • Sanatçı Oyla:
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  • Ülke:Türkiye
  • Doğum Yılı:1968
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Biyografi

Cengiz Küçükayvaz, (d. 1968, Uşak, Türkiye) Türk aktör. Cengiz Küçükayvaz İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünde eğitim aldı. Tuncay Özinel Tiyatrosu ve Hadi Çaman Tiyatrosu ile profesyonel oyunculuk kariyerine atıldı. Reyting Hamdi, Çiçek Taksi, Lalelide bir Azize, Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı serisi, Maskeli Beşler serisi, Süper Ajan K-9, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli sinema filmleri ve televizyon dizilerinde oynadı.Cengiz Küçükayvaz Uşaklı dır.Karahallı ilçesinde doğmuştur. 2008'de kendi adını taşıyan Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosunu kurdu.

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