Biyografi

Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi. İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu Ceydanın Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Tekirdağlıdır. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tv'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanamaz bir türlü ama bu, şöhret kapılarının Ceyda için aralandığı andır. İlk iş Şebnem Dönmez'den 'Sabah Şekerliğini' devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır 2000 yıında oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002 de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır önce. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı "Sil Baştan" ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Son olarak Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde Bennu karakterini canlandırmıştır. Ceyda Düvenci oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş 3.Türden Yakın İlişkiler adlı oyunda ki rolu ile Selim Naşit Ödüllerine komedi de en iyi kadın adayı gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcunun yazdığı Sürmanşet isimli oyunda sahne aldı. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Agustos 2008 yılında işadamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi. Ceyda Düvenci son olarak yönetmenliğini Uğur Yücelin yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon sarkıcısını oynadı. Film 22 Ocak 2010 da vizyona girdi.