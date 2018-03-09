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Chace Crawford

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  • Sanatçının Puanı:9.0
  • Sanatçı Oyla:
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  • Doğum Yılı:1985
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Biyografi

Christopher Chace Crawford (18 Temmuz, 1985) ABD'li sinema ve televizyon starıdır. En çok The CW kanalında yayınlanan Gossip Girl dizisindeki Nate Archibald karekteriyle ün yapmıştır. Chace Crawford 18 Temmuz 1985’te Plano, Texas’da doğdu. Babası dermatolojist, annesi ise öğretmendir. Candice adında bir kızkardeşi vardır. Crawford, lisede futbol ve golf oynamıştır. Ayrıca yetenekli bir ressamdır. 2003 yılında Trinity Christian Academy’den mezun olmuştur. Dallas’ta bir model olarak çalışmasına rağmen, hiçbir zaman oyunculuğun peşinden koşmamıştır. İlerleyen yıllarda Pepperdine Üniversitesine girmek için Malibu’ya taşındı. Reklamcılık, işletme, iletişim dalları arasında kendine bir kariyer bulmaya çalışan Crawford, okuldaki 2. yılının ortalarına doğru annesi tarafından oyuncu olması konusunda cesaretlendirildi. Şu anda "Gossip Girl" adlı dizide Nate Archibald rolünü canlandırmaktadır.

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