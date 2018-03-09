Connie Nielsen

Biyografi

Connie Inge-Lise Nielsen (d. 3 Temmuz, 1965) Danimarkalı sinema oyuncusu Nielsen'ın 1991 doğumlu Sebastian adında bir oğlu vardır. 21 Mayıs 2007'de Connie ve Lars Ulrich'in Bryce Thadeus Ulrich-Nielsen adında bir oğlu daha olmuştur. Danca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İsveççe olmak üzere 6 dil bilmektedir.